Частина заходів пройде в міських бібліотеках

У Тернополі розпочався бібліотечний фестиваль «Бібліофест-XIV». Захід проходитиме в різних локаціях і триватиме два дні. Цього року фестиваль присвячений історіям військовослужбовців, які виборюють перемогу для України і називається «З книгою до перемоги!».

Бібліотечний фестиваль в Тернополі проходитиме 26-27 вересня. Цей захід є традиційним і проводиться вже 14 рік. Щоправда, в 2022 році, коли розпочалася повномасштабна війна, його не проводили. Цього року вперше до фестивалю приєднаються учасники культурно-мистецького проєкту «Книжкова толока», повідомили ZAXID.NET в Тернопільській міській раді. В Тернопіль приїдуть відомі українські письменники та видавці, які привезуть нові видання.

Урочисте відкриття фестивалю відбулося о 12:00 на Театральному майдані міста. Впродовж 26 вересня на площі діятиме ціле наметове містечко, де тернополяни матимуть нагоду придбати книжкові новинки від видавництв «Піраміда», «Аверс», «Старого Лева (місто Львів), «Джура» і «Богдан» (місто Тернопіль). Також відбуватимуться автографсесії авторів, а саме Василя Габора, Анастасії Нікуліної, Миколи Зубкова, Ольги Вовк, Любові Відути, Марії Чумарної та багатьох інших.

На фестивалі всі бібліотеки централізованої бібліотечної системи Тернополя представлять свої «візитівки», а також буде виставка унікальних артбуків. Для дітей пройдуть майстер-класи, де вони зможуть виготовити листівки для воїнів, патріотичні браслети з стрічок, бісеру та шнурків, м’які іграшки, ляльки-мотанки для військових, а також екопідставки в техніці «декупаж».

План заходів «Бібліофесту»:

План заходів фестивалю на 26-27 вересня

Також в бібліотеках міста відбуватимуться зустрічі, презентації, круглі столи з авторами книг. Такі зустрічі пройдуть в приміщеннях Українського дому «Перемога», центральної міської бібліотеки та бібліотеки-філії №2 для дітей «Літературне Тернопілля».

У межах заходу також буде організовано збір коштів на потреби ЗСУ та проведено акцію зі збору книг для військових, які перебувають на лікуванні в Тернополі.