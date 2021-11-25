З 26 листопада у Тернополі перевищення швидкості фіксуватимуть п'ять систем «Каскад»

У Тернополі з 26 листопада запрацює ще одна камера автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Її встановили на проспекті Степана Бандери з напрямком руху на вул. Є. Коновальця. Це вже друга камера на цій міській дорозі.

Про початок роботи приладів фіксації правопорушень повідомив перший заступник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. «Ще 10 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України. Зокрема, з 26 листопада на дорозі Тернополя запрацює ще один прилад контролю «Каскад», який контролюватиме дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі. Він розміщений за адресою просп. Степана Бандери, 90. Напрямок спрямування приладу на вул. Євгена Коновальця», – повідомляє Олексій Білошицький.

Загалом в Тернополі вже розміщено чотири камери автоматичної фіксації правопорушень. Прилади встановлені за адресами:

просп. Злуки 45-Б у напрямку руху на вул. Вишнева;

просп. Злуки 47-Б у напрямку руху на Збаразьке шосе ;

; вул. Протасевича, 8 у напрямку руху на просп. Степана Бандери;

вул. С. Будного,28 у напрямку руху на вул. Карпенка.

У перші дні в Тернополі за допомогою приладів «Каскад» вдалося зафіксувати понад 2000 порушень перевищення швидкості. Найбільше водії порушують на вул. С. Будного на масиві «Дружба», через яку пролягає міжнародна траса Е50. Там було зафіксовано 1175 випадків перевищення швидкості.