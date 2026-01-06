Загалом виписали понад 40 тис. постанов

За 10 місяців 2025 року водії сплатили до бюджету Тернополя понад 13,6 млн грн за порушення правил паркування. Про це йдеться у звіті керівника управління муніципальної інспекції Тернопільської міськради, який прийняли на засіданні виконавчого комітету 24 грудня.

Загалом за 10 місяців 2025 року працівники муніципальної інспекції виписали 40 277 адміністративних постанов щодо порушення правил паркування на території міської громади. Це майже на 13 тисяч постанов більше, аніж за аналогічний період у 2024 році.

Також у документах муніципальної інспекції йдеться, що порушники паркування сплатити до міського бюджету за 10 місяців 2025 року 13 млн 622 тис. грн. А за 10 місяців 2024 року – 10 млн 483 тис. грн, що на 3 млн грн менше.

Водночас у 2025 році зменшилася кількість людей, які відмовилися оплачувати штраф за незаконне паркування. Працівники управління муніципальної інспекції направили понад 1400 постанов в управління юстиції або приватним виконавцям, щоб примусово стягнути штраф з порушника. У 2024 році таких постанов було 1590 одиниць. Двадцять власників авто оскаржували постанови щодо штрафів за паркування в міському суді.

Додамо, що за інформацією муніципальної інспекції найбільше штрафів виписували на вул. Торговиця та вул. Шептицького, що розташовані біля міського ринку. Також інспектори реагували на повідомлення окремих тернополян щодо незаконної парковки у соціальних мережах.