Один з таких майданчиків – біля Драмтеатру

У Тернополі з’явились спеціальні паркувальні місця для родин загиблих військовослужбовців та родичів зниклих безвісти на війні. Відповідні знаки встановили поки що на двох парковках в центрі міста. родичі зможуть припаркуватися ближче до двох алеї загиблим та зниклим безвісти військовим. Однак за паркування доведеться платити на загальних засадах.

У Тернопільській міській раді повідомили, що на бульварі Тараса Шевченка встановлені нові інформаційні таблички. Ними позначають спеціальні паркувальні місця, відведені для родин героїв та родичів зниклих безвісти військових.

Один зі знаків встановили біля Драматичного обласного театру, інший – зі сторони арки при в’їзді до міського управління Нацполіції в Тернопільській області. Рішення про встановлення знаків прийняли на виконавчому комітеті.

Ще кілька паркомісць є біля відділку міської поліції

Пакувальні місця відведені спеціально для того, щоб родичі загиблих військовослужбовців або тих, хто зник безвісти, могли безперешкодно добратися до двох алей із портретами героїв. Це Алея пам’яті загиблим на війні захисникам на Театральній площі та Алея надії, де розміщенні фотографії зниклих безвісти військових із Тернополя. Паркування не буде безкоштовним, просто надасть можливість під’їхати ближче до алей. Додамо, що вартість паркування в Тернополя становить 15 грн за годину.

У Тернопільській міській раді також закликали інших водії взяти до уваги оновлену інформацію щодо місць паркування і не займати ці місця, залишаючи їх для родин військовослужбовців.