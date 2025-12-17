Підпільний цех облаштували в орендованому приміщенні у Хмельницькому

Хмельницькі правоохоронці викрили групу місцевих жителів, які організували підпільне виробництво рідин для електронних сигарет. Під час обшуків у зловмисників вилучили готову продукцію та обладнання на понад 14,5 млн грн. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у середу, 17 грудня.

За даними слідства, підозрювані орендували склад в одному з торгівельних центрів Хмельницького і там облаштували підпільне виробництво фальсифікованих рідин для електронних сигарет.

«Сировину та складники замовляли зі столиці та отримували через поштові сервіси. Готову продукцію розповсюджували по всій Україні через телеграм-канали, а також продавали в спеціалізованих магазинах Хмельницького», – повідомили правоохоронці.

Під час обшуків у приміщеннях, транспортних засобах та місцях зберігання у Хмельницькому та Києві вилучили продукцію та компоненти на загальну суму понад 14,5 млн грн:

• близько 27 тис. флаконів готових рідин;

• понад 24 тис. ампул з нікотином;

• майже 32 тис. одиниць складників (гліцерин, ароматизатори);

• виробниче обладнання та чорнові записи.

Також вилучили близько 650 тис. грн готівки та автомобілі, які використовували для незаконного бізнесу.

Наразі вирішується питання призначення експертиз та накладення арешту на вилучене майно.

Досудове розслідування проводить Хмельницька обласна прокуратура за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту рідин для електронних сигарет, а також легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України). Учасникам схеми загрожує до шести років увʼязнення.