Підпільний цех облаштували в орендованому приміщенні у Хмельницькому

Хмельницькі правоохоронці викрили групу місцевих жителів, які організували підпільне виробництво брендованого одягу. Під час обшуків у зловмисників вилучили товару на понад 7 млн грн. Про це повідомили пресслужби поліції та прокуратури у вівторок, 2 грудня.

За даними слідства, учасники групи облаштували на території Хмельницького приміщення для пошиття спортивного одягу та нанесення логотипів світових брендів. Готову продукцію продавали через телеграм, вайбер, а також на одному з місцевих ринків за ціною, нижчою за вартість оригіналів.

Під час розслідування правоохоронці провели 15 санкціонованих обшуків на виробництві, у складах та точках продажу. У результаті вилучили близько 2,5 тис. одиниць готового одягу, бирки, обладнання, чорнові записи та інші речові докази. Попередня вартість вилученої продукції становить понад 7 млн грн.

Досудове розслідування проводять за ч. 3 ст. 229 (незаконне використання знаку для товарів і послуг) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачає до шести років позбавлення волі.