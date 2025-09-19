Під виглядом гуманітарки, зокрема, хотіли ввезти шуби та дублянки

На кордоні з Польщею львівські митники виявили контрабанді товари на 6 млн грн, які намагались ввезти в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Про це митники повідомили у п’ятницю, 19 вересня.

Як вказано у повідомленні, інцидент трапився у пункті пропуску «Краковець-Корчова». Водій вантажівки подав декларацію про перевезення 19 тонн гуманітарної допомоги для благодійного фонду з Одещини, а відправником вказана фірма з Польща.

«Під час перевірки законності переміщення вантажу митники встановили, що польська компанія є лише експедитором, а не донором чи власником вантажу. Крім того, оглядаючи вантаж, працівники митниці встановили, що хутряні вироби, одяг, дитячі іграшки, автозапчастини, сейфи, вказані у декларації, мають ознаки комерційних товарів, призначених для продажу», – вказано у повідомленні Львівської митниці.

Серед вантажу митники також виявили незадекларовані товари: набори щіток для брекетів,медичний апарат для ліпосакції, висувні указки «Лабубу», пошкоджені батареї, непридатні до використання, протерміновані дієтичні добавки.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, відповідно до ч.1 ст.483 (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) МКУ. Приблизна вартість виявлених товарів становить майже 6 млн грн.