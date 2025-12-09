Для вирощування тютюну зловмисники орендували поля у Хмельницькій та Одеській областях

Правоохоронці викрили схему незаконного вирощування та збуту тютюну, яку організували у Хмельницькій, Київській та Одеській областях. Про це у вівторок, 9 грудня, повідомили пресслужби поліції та прокуратури Хмельниччини.

За даними слідства, група людей без будь-яких дозволів вирощувала тютюн на орендованих полях у Хмельницькій та Одеській областях. Урожай перевозили на спеціально облаштовані склади, один з яких працював як підпільний цех із виробництва готової продукції.

Оброблений, ферментований і подрібнений тютюн зловмисники збували у промислових масштабах по всій Україні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 45 тонн листя та готового до продажу тютюну, понад 75 тонн зібраних рослин, виробниче обладнання та 252 тис. грн готівки. Також на полях виявили близько 70 га незібраного врожаю. Орієнтовна вартість вилученого майна перевищує 25 млн грн.

Досудове розслідування триває за ч. 1, 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 212 ККУ – незаконне виготовлення підакцизних товарів та відмивання майна, отриманого злочинним шляхом. Максимальне покарання за цими статтями передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.