У центрі соціального обслуговування львів’ян навчатимуть, як не стати жертвами шахраїв

У четвер, 31 травня, у міському територіальному центрі соціального обслуговування стартував проект «Остерігайтесь шахрайства». За статистикою від початку року у Львові зареєстровано 3415 випадків.

На заході говорили про різні схеми, якими найчастіше користуються зловмисники, а це: шахрайство телефонне, банківське, з продажу ліків та під виглядом благодійників.

«Проінформована людина – озброєна. Наші соціальні працівники не тільки відвідують, надають соціальну послугу дома, а й спільно з поліцією розносять інформативні буклети, де зазначений основний перелік шахрайських схем, які відбуваються у місті й як вберегтися від них», – сказав заступник керівника Галицького центру соціального обслуговування Василь Галамай.

На заході була й пані Стефанія Баб'як, яка ледь не стала жертвою шахраїв.

«У 2017 році мені дзвонили. Сказали, що син потрапив в міліцію і негайно потрібні гроші. А я спитала, який саме із синів, бо у мене їх троє. І чую голос сина Святослава. Ну, точно його голос: «Мамо! Мамо!» – і більше нічого. Проте я зорієнтувалася, і запитала, чи вони з Донецька. А на тому боці кинули слухавку. От такий був випадок. Я тоді зателефонувала до Святослава, він мені сказав, що вдома і що у нього все добре», – розповіла Стефанія Баб'як

Під час зустрічі із літніми людьми поліцейські надали декілька порад, як захиститись від шахраїв:

1. Не реагувати на дзвінки від сторонніх осіб, які представляються працівниками поліції та вимагають гроші за свої послуги;

2. Не довіряти незнайомим людям, що телефонують на мобільний (стаціонарний) телефони;

3. Поставити якомога більше запитань людині, що телефонує;

4. Не поспішати перераховувати кошти на вказаний номер або віддавати їх особі, яка за ними прийде – усе це різновиди вдало вибудованої схеми шахрайства;

5. Зберігати спокій чи зателефонувати людині, з якою можете порадитися;

6. Зателефонувати в поліцію.

Надалі працівники центру планують систематично проводити зустрічі патрульних із пенсіонерами.