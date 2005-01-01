У Євросоюзі запрацювала експертна група для боротьби з фейковими новинами

СвітОлег Костюк, 15 січня570

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У Євросоюзі запрацювала експертна група для боротьби з фейковими новинами
фото ARD
Експертна група складається з 40 осіб - фахівців в сфері соцмереж, журналістів, представників громадянського суспільства і вчених

У Брюсселі в понеділок, 15 січня, почала роботу створена Єврокомісією група експертів з вивчення фейкових новин в інтернеті. Про це інформує Deutsche Welle.

Комісар ЄС з цифрової економіки та суспільства Марія Габріель заявила, що необхідно розробити механізми, що дозволяють виявляти недостовірні відомості і обмежувати їх поширення. За її словами, швидкість, з якою поширюється неправдива інформація, шкодить демократії та негативно відбивається на репутації ЗМІ.

При цьому недоторканними залишаються свобода думок і право на доступ до інформації, сказала Габріель, зазначивши, що ніхто «не збирається примушувати громадян вірити або не вірити тій чи іншій інформації».

Експертна група складається з 40 осіб - фахівців в сфері соцмереж, журналістів, представників громадянського суспільства і вчених. Її очолила юрист з Нідерландів Мадлен де Кок Бунінг. Фахівці будуть збирати і вивчати тільки ті фейкові новини, які не є протизаконними, оскільки для інших помилкових повідомлень є достатньо правових інструментів на європейському та національному рівнях. Найближчими тижнями експерти підготують пропозиції, які ляжуть в основу подальших дій Єврокомісії.

Зазначимо, що минулого року Єврокомісія почала проводити громадські консультації на тему фейкових новин. Найближчим майбутнім Брюссель планує провести опитування громадян в країнах ЄС на цю тему. Спираючись на отримані дані, весною поточного року Єврокомісія представить свою стратегію дій в боротьбі з фейковий новинами.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія вимагає від соцмереж видаляти нелегальний контент впродовж 2 годин.

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