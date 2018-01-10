Єврокомісія вимагає від соцмереж видаляти нелегальний контент впродовж 2 годин

ЄС намагається змусити компанії протидіяти інтернет-контенту, який підбурює до ненависті та насильства

Європейська комісія вимагає від соціальних мереж посилити боротьбу з нелегальним контентом, зокрема, встановити короткі терміни для його видалення. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на EUobserver.

Як повідомляється, у вівторок, 9 січня, в Брюсселі відбулася закрита зустріч кількох єврокомісарів та представників близько 20 компаній щодо протидії розповсюдження нелегального контенту.

За словами комісара ЄС з питань внутрішніх справ Дмитріса Аврамопулоса, видалення подібної інформації не повинно займати більше двох годин.

«Інформація про видалений вміст повинна бути надана правоохоронним органам, щоб надалі вона могла бути використана як доказ у проведенні розслідувань», – сказав він.

Видання зазначає, що така вимога до соцмереж є частиною більш широких зусиль ЄС змусити компанії приймати більш швидкі дії проти інтернет-контенту, який підбурює до ненависті, насильства та тероризму.

Єврокомісія у вересні минулого року заявила, що «те, що незаконно в офлайні також є незаконним в Інтернеті «, хоча національні правила можуть відрізнятися щодо одного і того ж змісту.