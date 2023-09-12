В арсеналі були мінометні та протитанкові міни, а також гранати

Жителька Житомира на присадибній ділянці виявила предмети, схожі на боєприпаси, коли копала картоплю. Про знайдені боєприпаси вона повідомила до поліції.

За викликом на місце прибули правоохоронці та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Поліцейські встановили, що на відстані близько 15 метрів від домівки жінки у землі були схоронені боєприпаси: 82 мінометні міни 82 калібру, 3 протитанкові міни та 8 гранат часів Другої світової війни, повідомила у вівторок, 12 вересня, поліція Житомирщини.

Поліцейські забезпечили охорону потенційно небезпечної території. Далі вибухонебезпечні предмети мають вилучити та знищити вибухотехніки.

Правоохоронці зазначили, що жінка, виявивши такі предмети, вчинила правильно: самостійно не діставала їх і викликала екстрені служби. Рятувальники попереджають, що нерозірвані снаряди можуть бути в покинутих будинках, просто неба, на полях, у лісах, на узбіччях доріг, дитячих майданчиках. У разі виявлення вибухонебезпечного або підозрілого предмета – не потрібно його торкатися, натомість потрібно позначити це місце й відійти принаймні на 100 метрів і повідомити про знахідку правоохоронцям або рятувальникам. Зауважимо, що на спеціальному сайті ДСНС можна побачити, який вигляд мають найпоширеніші вибухонебезпечні предмети.