Україна не може бути демілітаризованою державою за прикладом Швеції чи Австрії.Таку думку висловив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Будь-яка країна світу, згідно зі статутом ООН, має право на самооборону, і ми в Україні дуже чітко розуміємо, і народ, і влада, що сили для самооборони у нас мають бути самостійними, самодостатніми, тому що ні на кого розраховувати не можна. Тому мова не йде про те, щоб тут була демілітаризована держава», – сказав він.

Арестович вважає, що ідея створення в Україні демілітаризованої держави за прикладом Швеції чи Австрії є «неприйнятною», тому що наша країна перебуває в зовсім іншій ситуації.

«Швеція та Австрія знаходяться в оточенні "порядних сусідів" європейців, які проводять стабільну політику і не бажають зміни кордонів, а Україна – держава, яку двічі обдурили. У нас нейтральний статус був прописаний у Декларації про суверенітет, а потім Будапештський меморандум, який був підписаний після того, як віддали третій у світі ядерний потенціал, це величезний аргумент був на користь військової політичної міці, ми були наддержавою», – наголосив радник голови ОП.

Він додав, що всі гаранти Будапештського меморандуму, не лише Росія, Україну фактично обдурили. За його словами, зараз в Україні гаряча фаза бойових дій, тому що всі гаранти не виконали своїх гарантій.