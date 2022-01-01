Кораблям держави-агресора заборонено будь=які перевезення на внутрішніх водах України

З 1 січня 2022 року Україна офіційно закрила доступ у свої внутрішні води для російських кораблів. З цього дня вступив у дію закон «Про внутрішній водний транспорт», прийнятий ще на початку грудня 2020 року.

«Забороняється захід на внутрішні водні шляхи України: суднам, що плавають під прапором держави-агресора; суднам, що належать громадянам держави-агресора або суб’єктам господарювання, які зареєстровані на території держави-агресора, або фізичним та юридичним особам, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», – йдеться у тексті закону.

Кораблям держави-агресора заборонено перевозити пасажирів і вантажі в міжнародних рейсах між річковими портами, а також перевезення у каботажних рейсах на внутрішніх водах України. Крім того, забороняється реєстрація в Державному судновому реєстрі України плавзасобів росіян.