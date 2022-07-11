ЗСУ відбили штурми російських військ у напрямку Краснопілля й Марʼїнки у Донецькій області. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Сіверському напрямку підрозділи окупантів перебувають в прикордонних районах Брянської та Курської областей та демонструють свою присутність застосуванням артилерії. Так, вони обстріляли райони Карповичів та Миколаївки Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку росіяни зосереджують зусилля на утриманні зайнятих рубежів на Харківському напрямку та недопущенні просування українських військ до державного кордону. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків в районах населених пунктів Харків, Базаліївка, Петрівка, Руські Тишки, Коробочкине, Слатине, Прудянка, Нове, Рубіжне, Благодатне, Кутузівка, Золочів, Черкаські Тишки, Перемога, Питомник та Руська Лозова.

Окупанти завдали ударів із озброєння вертольотів Ка-52 неподалік Леб’яжого, Верхнього Салтова та Прудянки. Біля останнього вони вели повітряну розвідку безпілотниками. На слов’янському напрямку росіяни здійснюють вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дібрівне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Курулька, Черкаське, Краснопілля, Маяк та Новомиколаївка. Також вони завдали авіаудару поблизу Богородичного.

Поблизу Краснопілля ЗСУ відбили черговий ворожий штурм та звели всі намагання окупантів просунутися нанівець. На Краматорському напрямку активних дій підрозділи російської армії не вели. Вони обстріляли із ствольної артилерії райони населених пунктів Сіверськ, Закітне, Серебрянка, Григорівка, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Званівка, Виїмка та Івано-Дар’ївка. Також є зафіксовані авіаудари зафіксовано неподалік Серебрянки, Івано-Дар’ївки та Спірного.

На Бахмутському напрямку окупанти стріляли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в райони Часового Яру, Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки, Кодеми та Нью-Йорка. Завдали авіаударів літаками штурмової авіації Су-25 поблизу Покровського та Яковлівки.Ситуація на інших напрямках

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали із артилерії різних калібрів у районах населених пунктів, а також завдали авіаударів поблизу Шевченко та Золотої Ниви.