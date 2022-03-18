Збройні сили України встановили рекорд в ефективності використання «Джавелінів»

Збройні Сили України надефективно використовують протитанкові комплекси «Джавелін» для знищення російської бронетехніки. Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джепарова, з посиланням на дані міноборони США.

За словами Джепарової, українські бійці зробили 112 пострілів з «Джавелінів» – 100 з них успішно влучили у ворожу бронетехніку. Проміжок часу, за який було зроблено ці постріли чиновниця не уточнила.

The Wall Street Journal пише, що Росія розпочала війну з найбільшими у світі танковими силами, але втрати в Україні показали їх слабкі сторони на полі бою.

За підрахунками фахівців, війська РФ втратили від 230 до понад 400 важкоброньованих танків з моменту вторгнення в Україну 24 лютого. За словами аналітиків, знищення броні на полі бою за останні тижні, ймовірно, є найбільшою кількістю знищених танків за такий короткий період з часів Другої світової війни.

Цього тижня Білий дім заявив, що надасть Україні ще 800 млн доларів зброї, включаючи багато зброї для знищення танків. Пакет включає 2000 «Джавелінів» та 7000 інших протитанкових засобів. США також заявили, що нададуть 100 ударних безпілотників-камікадзе Switchblade.