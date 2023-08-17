Росіяни за ранок 17 серпня втратили два гелікоптери Ка-52

За ранок четверга, 17 серпня, українські військові збили два російські гелікоптери Ка-52. Окупанти втратили гелікоптери на Бахмутському й Запорізькому напрямках.

Про збиття першого такого гелікоптера повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. За його словами, це сталося на Бахмутському напрямку в Донецькій області. Олещук уточнив, що гелікоптер збив підрозділ зенітно-ракетних військ Повітряних сил.

Ще один гелікоптер українські військові збили біля села Роботине на Запорізькому напрямку. Це зробила 47-а окрема механізована бригада.

«Орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий "Алігатор". Один пуск з ПЗРК – ціль знищена», – повідомила бригада на своїй сторінці у Facebook.

Таким чином, за час повномасштабного вторгнення росіяни втратили в Україні вже 316 гелікоптерів.