За добу 8 вересня українські військові збили кілька безпілотників і ударний вертоліт Ка-52. Про це повідомляють Повітряні сили України.

У Донецькій області зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил Збройних сил України знищив російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор».

Крім того, на різних напрямках зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил збито шість ворожих БпЛА.

Винищувальна, штурмова та бомбардувальна авіація Повітряних сил продовжує завдавати ударів про ворожих позиціях, техніці та логістиці окупантів різними типами озброєння, зокрема протираділокаційними ракетами AGM-88 HARM.

Також артилерійські військові частини командування морської піхоти завдавали удари по скупченню живої сили і техніки загарбників.