Із міркувань безпеки виробництво снарядів перенесли за кордон

Державний концерн «Укроборонпром» почав виготовляти 125-мм снаряди для танкової гармати. Про це 14 березня повідомило Міноборони.

Зазначається, що підприємство виготовляє 125-мм снаряди для танкової гармати за кордоном у партнерстві з однією з країн НАТО.

«На замовлення Міністерства оборони вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т-64, Т-72 та Т-80, якими Сили безпеки та оборони б'ють окупантів», – йдеться в повідомленні.

Міноборони наголошує, що Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів – мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм, а тепер і танкових снарядів 125 мм.

Із міркувань безпеки виробництво снарядів винесли за межі країни, проте у їх створенні беруть участь українці – конструктори, технологи, токарі, ливарники.

Раніше «Укроборонпром» також розпочав за кордоном серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів та мін 120-мм калібру.