«Укрзалізниця» тимчасово зняла плацкартні вагони з низки поїздів
Наразі ці вагони використовують для потреб медичних та евакуаційних рейсів
«Укрзалізниця» тимчасово зменшила кількість плацкартних вагонів на низці напрямків. Їх передали для здійснення медичних та евакуаційних рейсів. Про це в суботу, 24 серпня, повідомила LIGA.net із посиланням на службу підтримки державного перевізника.
У коментарі під дописом «Укрзалізниці» клієнти почали цікавитись, куди зникли плацкартні вагани на потрібний їм напрямок. У компанії відповіли, що наразі значна кількість плацкартних вагонів залучена під медичні та евакуаційні рейси. Тому на певних напрямках спостерігається їх дефіцит.
«Щойно з'являться вільні вагони ми обов’язково їх включимо у склад пасажирських поїздів», – додали в пресслужбі компанії.
Раніше ZAXID.NET писав, що «Укрзалізниця» запровадила новий онлайн-сервіс для родичів поранених військовослужбовців, яких евакуюють медичними потягами. У залізничних касах родичі бійців можуть викупити спеціальну бронь, аби отримати квитки, щоб слідувати за медичними евакуаційними потягами. Наразі парк рухомого складу медичної евакуації для потреб Збройних сил становить 70 вагонів.