Вільні вагони обіцяли включити у склад пасажирських поїздів, щойно вони з'являться

«Укрзалізниця» тимчасово зменшила кількість плацкартних вагонів на низці напрямків. Їх передали для здійснення медичних та евакуаційних рейсів. Про це в суботу, 24 серпня, повідомила LIGA.net із посиланням на службу підтримки державного перевізника.

У коментарі під дописом «Укрзалізниці» клієнти почали цікавитись, куди зникли плацкартні вагани на потрібний їм напрямок. У компанії відповіли, що наразі значна кількість плацкартних вагонів залучена під медичні та евакуаційні рейси. Тому на певних напрямках спостерігається їх дефіцит.

«Щойно з'являться вільні вагони ми обов’язково їх включимо у склад пасажирських поїздів», – додали в пресслужбі компанії.

Раніше ZAXID.NET писав, що «Укрзалізниця» запровадила новий онлайн-сервіс для родичів поранених військовослужбовців, яких евакуюють медичними потягами. У залізничних касах родичі бійців можуть викупити спеціальну бронь, аби отримати квитки, щоб слідувати за медичними евакуаційними потягами. Наразі парк рухомого складу медичної евакуації для потреб Збройних сил становить 70 вагонів.