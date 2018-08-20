Уляна Супрун твердить, що більшість ліків у медзакладах хворим мають видавати безкоштовно

У стаціонарах більшість ліків хворим мають видавати безкоштовно

Не всі хворі знають, що не повинні платити за більшість ліків, які виписують під час лікування у стаціонарі. Адже є Національний перелік лікарських засобів - список ліків, які лікарні мають закуповувати обов’язково і пацієнти можуть їх отримувати безоплатно, бо держава закуповує їх за кошти платників податків, повідомила в.о.міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook.

«У цей перелік увійшли 427 безпечних та реально працюючих речовин від всіх розповсюджених хвороб - це декілька тисяч ліків від різних виробників. Усе це для пацієнтів, які лікуються у стаціонарі, буде безоплатно. Лікарні мають закуповувати їх на 100%», - пише Уляна Супрун.

На сайті Нацпереліку основних лікарських засобів можна ознайомитися з переліком безоплатних ліків.

Три способи, які допоможуть перевірити наявність ліків

1. На інформаційних стендах в закладах охорони здоров’ я

Комунальні та державні медичні заклади мають щотижня оновлювати перелік лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів на інформаційних стендах. Йдеться про усі ліки, медвироби і витратні матеріали, закуплені за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги.

2. На офіційних веб-сайтах регіональних департаментів та управлінь

Регіональні департаменти та управління охорони здоров’я на своїх сайтах повинні розміщувати інформацію про закуплені державним коштом лікарські засоби та медичні вироби, а також їх розподіл у медзаклади у конкретному регіоні.

3. У мобільному додатку «Ліки Контроль»

Це зручний інструмент, який допоможе дізнатися, чи можна в лікарні безоплатно отримати ліки, які виписали. У додатку введіть у поле «пошук аналогів» назву препарату або його діючу речовину, яка написана на кожній упаковці трохи дрібнішим шрифтом під торговою назвою ліків. Якщо препарат є у Національному переліку основних лікарських засобів, на екрані внизу буде відповідна позначка.

За наявність безоплатних ліків у медзакладах, пише Уляни Супрун, несе відповідальність безпосередньо місцева влада. Якщо лікарні не вистачає коштів на ліки за Нацпереліком та поза ним, місцеві ради мають прийняти відповідне рішення про дофінансування закладу.

Якщо призначені ліки є у Нацпереліку, але в лікарні їх немає або їх відмовляються видати, пацієнт може написати скаргу в МОЗ.