Унаслідок ДТП на Яворівщині загинув 31-річний пасажир автомобіля

Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 січня о 13:18 біля с. Вороблячин Яворівського району. Від отриманих унаслідок ДТП травм, загинув 31-річний пасажир автомобіля Volkswagen Golf.

«Водій автомобіля Volkswagen Golf -3, 1997 року народження, житель с. Сопіт Яворівського району, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП, від отриманих травм, загинув пасажир автомобіля, 1986 року народження, житель с. Сопіт», – йдеться у повідомленні департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА.

Водій автомобіля і другий пасажир, віком 26 років, житель с. Середкевичі Яворівського району, були доставлені в Яворівську ЦРЛ і після надання медичної допомоги відпущені додому.

Поліцейські затримали водія, який у момент ДТП був п’яним.

«Як попередньо встановили поліцейські, 20-річний житель Яворівського району, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Водія поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу», – повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Обставини події встановлюються.