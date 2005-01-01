На трасі Київ – Чоп унаслідок ДТП загинув 37-річний пішохід

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 09:268560

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Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 14 січня на трасі Київ – Чоп. Близько 18:10 в с. Гамаліївка, Пустомитівського району, автомобіль Citroen Berlingo під керуванням 34-річного водія збив чоловіка, який перебігав дорогу у недозволеному місці. Від отриманих унаслідок ДТП травм 37-річний житель с. Підбірці помер на місці події.

Як повідомили у департаменті з цивільного захисту ЛОДА, чоловік раптово вийшов на дорогу та переходив її поза межами пішохідного переходу, в неосвітленому місці. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події.

Обставини події встановлюються.

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