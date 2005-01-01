На Львівщині поліція затримала п’яного водія, що збив насмерть літню жінку

СуспільствоОльга Перехрест, сьогодні, 12:059870

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На Львівщині поліція затримала п’яного водія, що збив насмерть літню жінку
ГУ НП у Львівській області

У Буському районі затримали винуватця смертельної ДТП, що сталась ввечері 12 січня. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції Львівської області.

Аварія сталась у п’ятницю ввечері. Близько 18:20 у селі Сторонибаби Буського району, на вулиці Центральній 36-річний водій автомобіля KIA Ceed наїхав на двох мешканців Пустомитівського району. Потерпілі – 55-річний чоловік та його 59-річна дружина.

Від отриманих травм жінка померла на місці події, а чоловіка госпіталізовали до лікарні.

Як встановили правоохоронці, винуватець ДТП був у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

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