Через погоню за нетверезим водієм у ДТП біля Львова постраждали двоє поліцейських

Водій-утікач виїхав на зустрічну смугу руху і врізався в автомобіль патрульних

У середу, 27 грудня, близько 23:00 на трасі Київ – Чоп біля села Дідилів на Львівщині нетверезий водій утікав від поліції і врізався в автомобіль патрульних, внаслідок чого постраждали двоє поліцейських.

Як повідомили в прес-службі патрульної поліції Львова, патрульний екіпаж помітив, як автомобіль Volkswagen Passat на трасі Київ – Чоп здійснив обгін на перехресті.

«Патрульні увімкнули проблискові маячки червоного та синього кольорів, увімкнули сирену та дали вказівку водієві зупинитися. Однак, порушник почав втікати. Йому вдалося відірватися від переслідування. І в якийсь момент втікач побачив, як назустріч йому їде інший патрульний автомобіль з червоними проблисковими маячками, який саме здійснював супровід. Порушник вирішив, що це його переслідують і вирішив вклинитися в колону з автомобілів. У той момент, екіпаж, який здійснював переслідування, перегнав його і, коли зрозумів це, одразу здійснив розворот. Водій згаданої автівки виїхав на зустрічну смугу поблизу населеного пункту Дідилів і здійснив зіткнення з патрульним автомобілем», – мовиться в повідомленні патрульної поліції.

Автомобіль водія-утікача

За інформацією поліції, внаслідок ДТП патрульні отримали травми, а водій-утікач не постраждав. У водія помітили ознаки алкогольного сп'яніння, однак він почав заперечувати факт керування автомобілем і заявив, що «сидів збоку, а за кермом сидів інопланетянин».

«У салоні нікого, окрім водія, не було, а пасажирські сидіння були закидані речами», – зазначили в поліції.

На місце ДТП викликали слідчо-оперативну групу, оскільки працівники патрульної поліції отримали травми – у них діагностували забої і струс мозку. Слідчий скерував водія на перевірку на алкогольне сп’яніння, але той від перевірки відмовився.

«Пояснював, що драгеру не довіряє, а аналізи йому не дозволяє здавати віра. Медики склали висновок за ознаками, що водій перебуває в стані алкогольного сп’яніння», – додали в поліції.