У Львові затримали нетверезих волинських поліцейських, які перебували у відрядженні

Службову машину з номерами іншої області і нетверезу компанію з неї помітили небайдужі львів'яни

Ввечері 27 грудня львівські патрульні зупинили службову машину поліції з волинськими номерами. Водій виявився у нетверезому стані. За фактом проводять перевірку.

Службову машину поліції, яка тривалий час стояла припаркована в центрі міста, помітили львів’яни. Згодом, з їхніх слів, до автомобіля підійшла нетвереза компанія. Небайдужі громадяни викликали патрульну поліцію.

«Патрульні зупинили даний транспортний засіб. У водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Він в присутності свідків пройшов огляд на пристрої драгер. Результат ‒ 0,69 проміле. Склали протокол за керування в нетверезому стані», ‒ розповіла ZAXID.NET речниця патрульної поліції Львова Катерина Рибій.

За інформацією львівських патрульних, водія відсторонили від водіння, а машина залишилася на місці.

Варто зазначити, що на номерах службових автомобілів патрульної поліції вказаний код 11. А на службових машинах головного управління Нацполіції ‒ код області. На цій машині зазначений код 03. Це код Волинської області.

У прес-службі Нацполіції у Волинській області ZAXID.NET підтвердили, що інцидент трапився з двома їхніми працівниками, які були у відрядженні. За цим фактом розпочали службове розслідування.

«За результатами розслідування будуть прийняті відповідні рішення, починаючи від дисциплінарних стягнень і закінчуючи звільненням. Найвірогідніше, водій транспортного службового засобу, який був нетверезий за кермом, буде звільнений», ‒ розповів ZAXID.NET речник волинської поліції Віктор Гомоль.

Віктор Гомоль не уточнив, чи є жінка, про яку розповідали очевидці інциденту, працівницею поліції, зазначивши, що розслідування ведеться щодо двох співробітників волинської поліції.