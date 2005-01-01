У Львові за ніч сталось три ДТП через п’яних водіїв

СуспільствоОльга Перехрест, сьогодні, 14:177340

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У Львові за ніч сталось три ДТП через п’яних водіїв
Потерпілих в аварії госпіталізували

Цієї ночі у Львові сталось три аварії з вини нетверезих водіїв. Про це 14 січня повідомила прес-служба львівської патрульної поліції.

Перший інцидент стався на вулиці Чорновола: 21-річний водій автомобіля Audi A6 збив 34-річного пішохода. У Личаківському відділі поліції водій пройшов перевірку на стан алкогольного сп’яніння. Результат перевірки на алкотестері показав 0,85 проміле.

Потерпілого у ДТП госпіталізувала бригада швидкої медичної допомоги.

У цей самий час на вулиці Шевченка зіштовхнулись автомобілі Renault та Daewoo. Учасники ДТП отримали тілесні ушкодження. Під час спілкування з водіями патрульні, які прибули на місце аварії, виявили в одного з них ознаки алкогольного сп’яніння. Потерпілих госпіталізувала бригада швидкої медичної допомоги. На місці працював слідчий.

Третя аварія сталась на автодорозі Львів-Рава-Руська. Водій автомобіля Daewoo не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Через це його автівка зіштовхнулась з автомобілем Renault. Водія Daewoo з ознаками алкогольного сп’яніння госпіталізувала швидка. На місці працювали слідчі.

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