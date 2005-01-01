У Вінниці патрульні застосували зброю, щоб зупинити п'яного водія

У Вінниці патрульні поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю, щоб затримати водія, який, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, порушив правила дорожнього руху і намагався втекти. Про це повідомила прес-служба поліції у Facebook.

«У ніч на 8 січня на вулиці Чапельській патрульні помітили автомобіль BMW, водій якого порушив ПДР. Поліцейські подали йому сигнал про зупинку. Але як і більшість водіїв-порушників, чоловік вимогу проігнорував і продовжив рух, лише додавши швидкості», - йдеться в повідомленні.

Під час переслідування водій не реагував на неодноразові вимоги поліцейських зупинитися. Його кілька разів попереджали, що, якщо він не зупиниться, правоохоронці будуть змушені застосувати зброю. Однак це не зупинило порушника.

Інспектори здійснили два постріли по колесах - і авто зупинилося.

Фото патрульної поліції України

Крім водія, в машині перебували ще троє його товаришів. Усі вони намагалися втекти від патрульних, але були затримані.

Як з'ясувалося згодом, рівень алкоголю в організмі 21-річного водія майже у 8 разів перевищував допустиму норму - 1,34 проміле.

На нього склали кілька адмінматеріалів: за керування транспортним засобом у стані сп'яніння (ст. 130), за незупинку на вимогу поліцейських (ст. 122-2), за створення аварійної ситуації (ст. 122-4), відсутність підсвічування номерного знака (ч. 6 ст. 121), за водіння в темний час доби без ввімкнених фар (ч. 2 ст. 122), а також за те, що той не мав при собі жодних документів (ч. 1 ст. 126) і взагалі не отримував водійського посвідчення (ч. 2 ст. 126).

За фактом спротиву працівникам поліції при виконанні порушено кримінальне провадження. Порушнику загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові 7 січня водійка автомобіля, яка мала ознаки наркотичного сп’яніння відмовилася надати документи патрульном поліцейським. Натомість, вона навмисно здійснила рух і збила спочатку інспектора, якого від удару відкинуло убік, а тоді збила другого інспектора і повезла його на капоті. Правопорушниці загрожує до 5 років в'язниці.