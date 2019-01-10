Унаслідок пожежі у приватному будинку у Львові загинула 76-річна жінка

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 16:202640

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Унаслідок пожежі у приватному будинку у Львові загинула 76-річна жінка
фото ГУ ДСНС у Львівській області
Внаслідок пожежі загинула 76-річна жінка

Пожежа виникла у четвер, 10 січня, зранку в приватному будинку на вул. Голубця, 37 у Львові. Пожежу ліквідували до прибуття пожежного підрозділу. У будинку виявили тіло 76-річної жінки.

«10 січня о 9:15 у приватному будинку на вул. Голубця, 37 (Личаківський район) виникла пожежа. Під час гасіння пожежі виявили тіло жінки, 1942 року народження, яка проживала в цьому будинку», – повідомили в прес-службі ЛМР з посиланням на міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Фото ГУ ДСНС Львівщини

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління ДСНС Львівщини, пожежа виникла на 2-му поверсі двоповерхового житлового будинку. На місці пожежі виявили тіло 76-річної жінки, яка є родичкою власника помешкання.

Також вогонь знищив підлогу та речі домашнього вжитку на площі 1 м2.

Обставини події встановлюють.

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