У результаті зіткнення люди одержали травми, автомобілі розбиті

Близько 09:00 у суботу, 23 жовтня, на автодорозі поблизу села Підзамче на Рівненщині сталася ДТП за участю двох автомобілів. Усі п’ятеро людей, які у них перебували, одержали травми і потрапили до лікарні.

Про зіткнення легковика Opel Astra та мікроавтобуса Ford Transit на автодорозі Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка неподалік села Підзамче Дубенського району повідомила поліція Рівненської області. Поліцейські попередньо встановили, що 38-річний водій Opel Astra не врахував дорожню обстановку, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Ford Transit під керуванням 39-річного водія.

Усіх п’ятьох осіб, які перебували в обидвох автомобілях, доставили до лікарні. Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень. У обох водіїв відібрали зразки крові для визначення стану сп’яніння. За фактом скоєння ДТП з потерпілими відкрито кримінальне провадження. Жодних інших деталей події поліція поки що не повідомляє.