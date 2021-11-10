Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 10 листопада, розширив експериментальний проект з реєстрації та зняття з місця проживання в електронній формі за допомогою сервісу державних електронних послуг «Дія» на громадян України, які мають паспорт у формі книжечки.

Як повідомила агенція «Інтерфакс-Україна», у пояснювальній записці до проекту акта наголошується, що він також передбачає можливість для призовників, військовозобов'язаних та резервістів, у разі потреби, при зміні місця проживання, отримати окремий номер запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів за поданою через портал «Дія» заявою .

Проектом акта також впроваджується е-виписка про реєстрацію місця проживання, формування якої відбуватиметься засобами порталу й застосунку «Дія».

Крім того, передбачається, що відомості про зареєстроване місце проживання особи можуть підтверджуватись відомостями з е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон та е-виписки про реєстрацію місця проживання.

Як змінити місце реєстрації з паспортом-книжечкою:

на порталі «Дія» вибрати пункт «‎Реєстрація місця проживання» та заповнити заяву;

власник житла, де ви мешкаєте, зможе підтвердити запит та дозволити зареєструватися в житлі, яке внесено до реєстру нерухомого майна;

дані про нове місце проживання після опрацювання заяви реєстратором з’являться в реєстрі територіальної громади, а зняття з попереднього місця також відбудеться автоматично. Послуга буде надана протягом однієї доби.

Як повідомляв ZAXID.NET, 5 листопада Верховна Рада запровадила для українців електронну реєстрацію місця проживання. Таким чином, депутати скасували штампи про прописку в українських паспортах і паперові виписки про прописку з ID-карток.

«Зараз зміна місця реєстрації онлайн працює для власників ID-карток у 7 містах. Послуга вже доступна для жителів Києва, Харкова, Вінниці, Луцька, Рівного, Кривого Рогу та Маріуполя. Постанова дає змогу до моменту набуття законом чинності запустити експериментальний проект для жителів всієї країни, зокрема власників паспортів-книжечок», – зазначила прес-служба Міністерства цифрової трансформації.