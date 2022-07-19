Кабінет Міністрів України ухвалив остаточне рішення, згідно з яким аптеки відпускатимуть антибіотики за електронним рецептом. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

«Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), яке дозволяє відпуск антибактеріальних лікарських засобів за власні кошти пацієнта за електронним рецептом», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таке рішення впроваджується для вирішення проблеми неконтрольованого відпуску та нераціонального вживання рецептурних лікарських засобів.

Водночас МОЗ повідомляє, що нововведення впроваджуватиметься поступово в межах перехідного періоду в медичних закладах, що працюють з електронною системою охорони здоровʼя (ЕСОЗ). Якщо заклад охорони здоровʼя, до якого звертається пацієнт, не підключений до ЕСОЗ, лікар, як і раніше, має виписати паперовий рецепт.

«Фармацевт зможе відпустити антибіотик в аптеці у три способи: за електронним рецептом (якщо аптека підключена до ЕСОЗ), за паперовим рецептом та інформаційною довідкою, яка на перехідному періоді буде прирівняна до офіційного документа. Пацієнт зможе придбати антибіотик за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо предʼявити аптечному працівнику довідку чи паперовий рецепт. Реалізація цього рішення є одним із кроків у протидії глобальній проблемі антибіотикорезистентності, а також дозволить відстежувати дані про призначення та обʼєми використання антибіотиків в Україні», – пояснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Зазначається, що виняток тільки для тих аптек, що знаходяться в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких затверджений відповідним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Такі аптеки тимчасово на час дії воєнного стану зможуть і далі відпускати пацієнтам рецептурні антибактеріальні лікарські засоби без рецепта лікаря», – наголошують у МОЗ.

Також передбачається норма, що дозволяє військовим адміністраціям, підрозділам Збройних сил, волонтерським та благодійним організаціям закуповувати в суб'єктів, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва, оптової торгівлі лікарськими засобами, рецептурні ліки для потреб воєнного часу без рецепта.