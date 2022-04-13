Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що всі вільні земельні ділянки у межах міста і у прилеглих селах будуть засаджувати овочами. Крім того, влада має намір розорювати навіть заліснені ділянки для посадки необхідних овочів. Мер ще раз попросив усіх мешканців громади долучитися до посівних робіт і закликав до «активної праці на грядках», уточнивши, що мають бути засаджені усі землі, окрім ділянок біля аеропорту.

Про необхідність садити городи міський голова Руслан Марцінків наголосив у своєму відеозверненні до мешканців Івано-Франківська у середу, 13 квітня. «Хочу попросити максимально садити городи, крім тих ділянок, які знаходяться в периметрі аеропорту. Те, що треба для Збройних сил України, будь ласка, їх не обробляйте зі зрозумілої причини. Всі решта – максимально треба обробляти. Ми також зараз будь-які вільні ділянки, навіть заліснені, будемо розорювати для того, щоби посадити овочі. Тому, будь ласка, концентруйте увагу на цьому. Це так званий наш тракторний фронт», – сказав мер.

Руслан Марцінків нагадав, що з 12 квітня міська влада запустила 15 автобусів до дачних ділянок. Проїзд цими маршрутами коштує 10 грн, для пенсіонерів та пільговиків – безплатно.

Зазначимо, раніше Руслан Марцінків, закликав мешканців громади почати обробляти сільськогосподарські землі, оскільки є необхідність у запасі продуктів. Необроблені ділянки мер міста пригрозив вилучати на потреби ЗСУ. «Особливо звертаюся до мешканців нашої громади: всі сільськогосподарські землі повинні бути оброблені. Будемо складати акти і хто не обробив землю – будемо у військовий час вилучати на потреби забезпечення Збройних сил України. Тому врахуйте цю інформацію», – заявляв міський голова Івано-Франківська.