У Білорусі українця заарештували через незаконні продажі овочів та фруктів до РФ

Українець з поплічниками возив «санкційні» яблука та помідори до РФ

У Білорусі заявили про арешт групи контрабандистів на чолі з 32-річним українцем. Затримані закуповували в Україні та Польщі садовину і городину, а потім перепродували в Росію.

Як повідомила прес-служба Комітету державного контролю Білорусі, фінансова міліція країни припинила поставку санкційної продукції до Російської Федерації. Згідно з даними білоруських правоохоронців, група українців і росіян впродовж двох років займалася контрабандою.

«У 2017-2018 роках вони закуповували в Польщі і Україні плодоовочеву продукцію, ввозили її на територію Білорусі для подальшої реалізації в Росії. Аби надати видимості легальності своєї діяльності, вони використовували бухгалтерські документи чотирьох підконтрольних псевдопідприємницьких структур і кількох індивідуальних підприємців», – йдеться в повідомленні.

На початку листопада 2018 року оперативники фінансової міліції затримали дві фури з яблуками і томатами та вилучили понад 40 тонн продукції. Зазначено, що наразі порушили кримінальну справу за статтею «незаконна підприємницька діяльність».

Білоруський комітет держбезпеки повідомляє також, що 32-річного громадянина України, який керував нелегальним бізнесом, затримали і помістили під варту.

«Тривають слідчі дії. Під час обшуків вилучено первинні облікові документи, печатки та штампи, а також носії інформації, що свідчать про здійснення незаконної діяльності», – йдеться в повідомленні.