До політичної кар'єри Фернандо Вільявісенсіо був журналістом-розслідувачем

У столиці Еквадору Кіто під час передвиборчого мітингу вбили кандидата в президенти Фернандо Вільявісенсіо. Кандидата застрелили, коли він йшов до авто, щоб поїхати з мітингу, повідомила у середу, 9 серпня, еквадорська газета El Universo.

Після того, як Фернандо Вільявісенсіо вийшов з мітингу, невідома особа відкрила по ньому вогонь. Внаслідок стрілянини щонайменше дев'ятеро людей було поранено, а сам кандидат в президенти загинув. Під час нападу нападник також кинув гранату, але вона не здетонувала.

«Підтвердження його смерті надав його особистий друг і радник кампанії доктор Карлос Фігероа, який сказав, що Вільявісенсіо отримав три поранення в голову. Коли він оглянув його, у нього вже не було життєвих ознак, і його перевели до клініки, де пізніше була констатована його смерть, стверджував він», – повідомило видання.

Поранення також отримали двоє поліцейських, які перебували на мітингу. Згодом видання опублікувало відео, де показано момент нападу на Фернандо Вільявісенсіо.

За даними El Universo, нападник був важко поранений внаслідок перестрілки з правоохоронцями, та згодом помер. Спочатку його доставили до суду, але згодом перевезли до медичного центру, де лікарі засвідчили його смерть.

Зазначимо, Фернандо Вільявісенсіо – еквадорський політик, профспілковий діяч і журналіст, який балотувався в президенти Еквадору на загальних виборах 2023 року. До травня 2023 року він обіймав посаду члена Національних зборів. До своєї політичної кар’єри він був журналістом-розслідувачем в газеті El Universo, висвітлюючи корупцію та насильство в Еквадорі.

Вбивство Фернандо Вільявісенсіо сталося менш ніж за два тижні до парламентських виборів. Минулого тижня він казав, що йому та членам його команди загрожує ватажок банди, повʼязаної з торгівлею наркотиками