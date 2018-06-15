В Греції арештували журналіста за заклик у статті розстріляти перших осіб держави

Поліція Греції заарештувала журналіста газети «Makeleio» Стефаноса Хіоса за статтю із закликами розстріляти президента, прем'єр-міністра і міністра закордонних справ через угоду між Афінами і Скоп'є щодо зміни назви Македонії, пише «Європейська правда» з посиланням на грецьке видання Еkathimerini.

13 червня газета опублікувала на першій шпальті статтю під заголовком «З 8 метрів, як Белоянніса» [йдеться про розстріляного у 1952 році одного з керівників Комуністичної партії Греції] із закликами розстріляти лідерів країни. На супровідному фото до матеріалу були зображені президент Греції Прокопіс Павлопулос, прем'єр Алексіс Ципрас і міністр закордонних справ Нікос Коціас, убиті розстрільною командою.

Прокурор негайно порушив кримінальну справу за статтями «образа президента республіки», «підбурювання до вчинення кримінального злочину» та іншими. Хіоса заарештували біля редакції.

Як відомо, Афіни та Скоп’є домовилися про те, що Македонію перейменують на Республіку Північна Македонія.

Опозиція Греції ініціює вотум недовіри уряду через незгоду з назвою Македонії. Здебільшого докори полягають у тому, що слова «Македонія» взагалі не мало б бути в новій назві республіки, яка утворилася внаслідок розпаду Югославії.

Проти перейменування Македонії також неодноразово виступали місцеві жителі. Втім, питання про перейменування країни ще належить затвердити на референдумі.

Суперечка щодо назви Македонії тривала з 1991 року – часу здобуття незалежності Македонією. Через це тривалий час блокувався вступ Македонії до ЄС і НАТО.