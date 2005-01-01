Жителі столиці Македонії влаштували протест проти нової назви країни

1,5 тис. протестувальників висловили невдоволення наміром перейменувати країну

У столиці Македонії Скоп'є близько 1,5 тисячі осіб влаштували акцію протесту проти зміни назви країни за договором з Грецією.

Як повідомило Radio Slobodna Evropa, учасники акції зібралися біля будівлі парламенту з македонськими прапорами і транспарантами, закликаючи уряд піти у відставку.

Офіційного організатора у акції не було, але в соцмережах кілька націоналістичних груп закликали до протестів, і серед них найбільш частими були заклики групи Всемакедонська національна рада. Серед демонстрантів було багато людей в масках, деякі з них кидали в поліцейських пляшки і каміння. Серед протестувальників не було політиків. Через дві години демонстранти почали покидати площу перед парламентом.

Нагадаємо, 12 червня прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас заявив про досягнення домовленості з Македонією щодо нової назви цієї країни, що вирішило б багаторічну суперечку між двома державами.

Згідно з цією домовленістю, досягнутою між прем'єр-міністрами Греції і Македонії, остання повинна бути перейменована в Республіку Північна Македонія. Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв вже заявив про те, що восени 2018 року в країні буде проведено референдум з питання перейменування держави в Північну Македонію.

У свою чергу президент Македонії Георге Іванов заявив, що не підпише угоду з Грецією про перейменування його країни в Північну Македонію.

Після оголошення про незалежність від Югославії в 1991 році Македонія викликала обурення Греції, оскільки використовувала назву однойменного грецького регіону, який розташований на півночі Греції, на кордоні з Македонією.

На початку 2018 року десятки тисяч людей протестували в грецьких Салоніках проти вживання назви Македонія щодо Колишньої Югославської Республіки Македонія.

З огляду на цю суперечку Греція блокувала приєднання Македонії до НАТО і ЄС. Крім того, в ООН країна входить у врегулюванні суперечки під офіційною назвою «Колишня Югославська Республіка Македонія».

Врегулювання спору спростить для Македонії процес вступу в ЄС і НАТО.