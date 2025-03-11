Поранений хлопець міг не вижити до приїзду медиків

В італійській Венеції український військовослужбовець, який перебуває у відпустці, врятував хлопця із ножовим пораненням. Про це повідомив 10 березня сам військовий на своїй сторінці в Х та видання Corriere Del Veneto.

«20 хвилин у Венеції. Пощастило хлопчику, що я був поруч з аптечкою і турнікетами, до приїзду швидкої вже витік», – написав відомий у соцмережі Х військовий під ніком «Капітан двіжуха».

У коментарях під дописом він розповів, що постраждалого хлопця вдарили ножем у стегно. Згодом венеційське видання Corriere Del Veneto уточнило, що поранення юнаку північноафриканського походження завдав одноліток, з яким у того виник конфлікт.

За даними видання, хлопці почали битися, і один з них, намагаючись втекти, витягнув ножа та завдав ударів постраждалому, який намагався тримати його. Поранений у ногу та руку хлопець пройшов кілька метрів та впав біля місцевого ресторану Trattoria Tre Spiedi.

Український військовослужбовець, який проходив повз, зупинив у пораненого кровотечу та надав першу медичну допомогу. Після цього на місце події прибули медики та поліцейські.

Нападника наразі не розшукали – він зник у невідомому напрямку.