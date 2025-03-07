Обвинувачений заявив, що причиною суперечки нібито став алкоголь

Другий регіональний суд Мюнхена визнав винним у вбивстві двох українських військових 58-річного росіянина. Суддя призначив довічне ув’язнення обвинуваченому без ймовірного пом’якшення обставин, повідомила газета Augsburger-Allgemeine в п’ятницю, 7 березня.

Інцидент трапився у німецькому місті Мурнау 27 квітня 2024 року. На той час двоє військовослужбовців ЗСУ віком 36 та 23 років кілька місяців проходили реабілітацію в Німеччині. Там вони познайомились з 58-річним росіянином, з яким час від часу випивали разом, повідомили в суді.

За даними суду, у день вбивства між українцями та росіянином виникла суперечка, і 36-річний чоловік також образив 58-річного. Після цього обвинувачений пішов додому по ніж, з яким повернувся на стоянку місцевого торгового центру Tengelmann Center. Він завдав 36-річному українцю кілька ударів у шию. Потім обвинувачений п’ять разів ножем ударив молодшого українця.

За версією суду, росіянин убив 23-річного українця, щоб позбутися свідка. Суддя також не зміг остаточно встановити мотив для вбивства.

«Певну роль у скоєнні злочину могли відіграти розбіжності щодо війни...У день злочину на першому плані, здається, були інші речі, наприклад, словесні образи», – ідеться в матеріалі.

На момент скоєння злочину рівень алкоголю в крові 58-річного росіянина становив близько 2,6 проміле. На думку судді, раніше судимий чоловік не мав ознак психічного порушення, а закривавлені штани й ніж одразу ж вимив після злочину.

У суді росіянин фактично визнав свою провину. Він розповів, що суперечка виникла через спиртне. Він не хотів вбивати українців, але через образи у нього «перегорів запобіжник».

Як стверджував обвинувачений, він є дезертиром російської армії, який на початку 1990-х років переїхав до Німеччини, де працював на різних роботах. Росіянин скоїв понад півдесятка правопорушень, серед яких акти насильства, крадіжки, порушення правил дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння. Він вже провів за ґратами від п’яти до семи років. Однак, як дезертир російської армії, він мав особливий статус у Німеччині.

Нагадаємо, на вбивство українських військовослужбовців в Німеччині, зокрема, відреагував тодішній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону.