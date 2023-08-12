В Одесі дозволили користуватися кількома пляжами
Наразі для відвідування відкрили шість пляжів в Одесі
До теми
Після тривалої заборони користуватися зонами для купання та пляжами в Одесі дозволили купатися у кількох точках узбережжя. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у суботу, 12 серпня.
За його словами, перші пляжі доступні для відвідування з 12 серпня. Йдеться про шість відкритих зон.
«Зони для купання та оздоровлення офіційно відкрито. Підписали спільний з Командувачем оперативним стратегічним угрупуванням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря», – повідомив Олег Кіпер.
Йдеться про:
- пляж Калетон;
- Інклюзивний пляж;
- муніципальний пляж (район 14 Фонтану);
- пляж «Ікра»;
- пляж «Чайка»;
- муніципальний пляж (район 10 Фонтану).
Олег Кіпер зазначив, що з часом список пляжів, на яких дозволено купатися, буде розширюватися. Відвідувачам можна буде перебувати у зонах купання з 8 ранку до 20 вечора.
Водночас забороняється використовувати будь-які човни та інші плавзасоби, окрім рятувальних суден. У Силах оборони раніше підкреслили, що оперативна ситуація в Чорному морі не змінилася, а мінна небезпека досі триває.
Нагадаємо, у червні 2023 року голова Одеської РВА Юрій Крук заявив, що курортного сезону в Одесі не буде. Пляжі були закритими з 2022 року, оскільки триває серйозна мінна небезпека. У березні 2023 року на Одещині через шторм вибухнула російська міна, пошкодивши будинки на узбережжі.