Пляжі можна відвідувати з 8:00 по 20:00

Після тривалої заборони користуватися зонами для купання та пляжами в Одесі дозволили купатися у кількох точках узбережжя. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у суботу, 12 серпня.

За його словами, перші пляжі доступні для відвідування з 12 серпня. Йдеться про шість відкритих зон.

«Зони для купання та оздоровлення офіційно відкрито. Підписали спільний з Командувачем оперативним стратегічним угрупуванням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря», – повідомив Олег Кіпер.

Йдеться про:

пляж Калетон;

Інклюзивний пляж;

муніципальний пляж (район 14 Фонтану);

пляж «Ікра»;

пляж «Чайка»;

муніципальний пляж (район 10 Фонтану).

Олег Кіпер зазначив, що з часом список пляжів, на яких дозволено купатися, буде розширюватися. Відвідувачам можна буде перебувати у зонах купання з 8 ранку до 20 вечора.

Водночас забороняється використовувати будь-які човни та інші плавзасоби, окрім рятувальних суден. У Силах оборони раніше підкреслили, що оперативна ситуація в Чорному морі не змінилася, а мінна небезпека досі триває.

Нагадаємо, у червні 2023 року голова Одеської РВА Юрій Крук заявив, що курортного сезону в Одесі не буде. Пляжі були закритими з 2022 року, оскільки триває серйозна мінна небезпека. У березні 2023 року на Одещині через шторм вибухнула російська міна, пошкодивши будинки на узбережжі.