В Одесі залишене водієм авто скотилося зі схилу і збило трьох жінок

Легковик, який не поставили на ручне гальмо, з'їхав на людей

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 19:176460

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В Одесі біля пляжу Ланжерон порожній автомобіль скотився зі схилу і збив трьох жінок, повідомила агенція УНІАН.

У патрульній поліції Одеси зазначили, це сталося пізно ввечері 9 червня. «По медичну допомогу звернулися три жінки», – повідомили в поліції.

У відомстві не змогли уточнити, який стан здоров’я потерпілих. За словами очевидців, наїзд на пішоходів стався близько 22-ї години вечора.

Як повідомив у Facebook свідок події Святослав Лаврусенко, біля пляжу Ланжерон з гори прямо на людей скотилася припаркована Toyota Corolla, яку не поставили на ручне гальмо.

«Почули сильний ляск і крики, троє жінок опинилися під колесами. Вона ще й не зупинилася, а тягла їх по асфальту. Ми з другом були за метрів п’ять, відразу побігли зупиняти машину. Зупинили, підбігли ще люди і почали допомагати піднімати, щоб витягнути жінок», – розповів він.

«Одна дівчина в дуже тяжкому стані. Швидка їхала хвилин 20-30. Господар авто не знайшовся», – додав очевидець.

Як повідомила «Думская», на місце подій прибув слідчий, який оформив матеріали ДТП.

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