В Одесі напали на керівника місцевого «Автомайдану»

Здійснено напад на ще одного одеського активіста

Двоє невідомих зловмисників у вівторок, 5 червня, атакували Віталія Устименка, керівника місцевої ГО «Автомайдан», повідомляє офіційна сторінка організації у Facebook.

Згідно з повідомленням, активіст був атакований на виході з приміщення Одеської обласної державної телерадіокомпанії за адресою Фонтанська дорога, 3.

Керівник ГО «Небайдужі» Сергій Стерненко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що активісту розбили голову і нанесли ножем колоту рану в стегно.

«Ми вийшли з другом із редакції «Громадського телебачення» і через 10 метрів на мене ззаду напали двоє чоловіків спортивної зовнішності, вони завдали кілька ударів, повалили на землю і, судячи з усього, ножем, або чимось гострим завдали удару по нирці, оскільки у районі нирки у мене колота рана. Я не знаю нападників», - розповів активіст місцевій газеті «Думская».

Віталій Устименко отримав поранення в область голови і колоту рану стегна

Начальника Головного управління Нацполіції області Руслан Форостяк повідомив, що жодних звернень на гарячу лінію 103 правоохоронці поки що не отримували.

Нагадаємо, що 24 травня вкотре було здійснено напад на проукраїнського громадського активіста, екс-керівника місцевого «Правого сектору» Сергія Стерненка. Під час нападу один із зловмисників загинув.