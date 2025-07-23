Ще один позов на повернення 6 ділянок перебуває в суді

Вижницький районний суд за позовом прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури скасував незаконну приватизацію восьми ділянок гірськолижного курорту «Мигово». Ця територія належить державному підприємству «Ліси України», у 2022 році її передали в приватні руки. Ще один позов щодо скасування права власності щодо шести ділянок перебуває в суді, повідомили в Офісі генерального прокурора в середу, 23 липня.

Незаконну приватизацію земель лісового фонду виявили депутати Берегометської селищної ради. У травні 2023 роки вони виявили підробку рішень, коли переглядали список земель громади, які можуть бути інвестиційно привабливими, повідомляла «Шпальта».

13 депутатів Берегометської селищної ради звернулися з відповідним запитом до правоохоронців та інших структур. Вони зазначили, що йдеться про землі в межах туристичного комплексу «Мигово». Це 6 гектарів в інвестиційно привабливій зоні. Землі виділили без розгляду на профільних комісіях та сесіях селищної ради.

«При відкритті публічної кадастрової карти виявили виділені земельні ділянки під кадастровими номерами, які не виносились на розгляд за нашої каденції, не погоджувались та не затверджувались. Відповідно – рішення підроблені», – йшлося в колективному депутатському запиті. Також депутати просили накласти арешт на ці ділянки, аби не допустити подальші дії власників. У коментарі депутат Берегометської селищної ради Василь Мудрак розповів, що тривалий час Публічна карта землекористування була закритою. Коли її відкрили, депутати виявили на карті нові кадастрові номери.

Після розслідування прокуратура з’ясувала, що наприкінці 2022 року на підставі підроблених документів на 14 земельних ділянок лісогосподарського призначення одного із лісових господарств ДП «Ліси України» було зареєстровано право власності фізичних осіб. Для повернення цієї землі в державну власність прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури підготували три позови і доводили незаконність їх вибуття з державної власності в суді.

Наразі, згідно з рішеннями Вижницького районного суду Чернівецької області, до державної власності повернуто 8 земельних ділянок. Ще один позов прокурора щодо 6 ділянок перебуває на розгляді у цьому суді. Загалом, на захист лісових ресурсів прокурори у цьому році заявили понад 300 позовів на загальну площу понад 7,5 тисяч гектарів.