На щастя, в момент ДТП на тротуарі не було пішоходів

На проспекті Степана Бандери в центрі Тернополя сталася ДТП. Внаслідок аварії два автомобілі виїхали на тротуар. В патрульній поліції повідомили ZAXID.NET, що попередньо постраждалих в ДТП не має.

Аварія сталася біля 18:00 поблизу будинку на проспекті Степана Бандери, 9. На дорозі не розминулися автомобіль Audi і ВАЗ. Від зіткнення машини виїхали на тротуар. Попередньо травмованих не має.

Водій Ваз намагався перетнути проспект Степана Бандери і виїхати з вулиці Глиняної на вулицю Тютюнника. Але не впорався з керуванням та зіткнувся з Audi. Очевидці викликали поліції та медиків швидкої. Патрульні опитали водіїв двох автомобілів, та з'ясували, що шофер ВАЗ керував авто без документів. Також обох водіїв освідчили на наявність алкоголю в крові.

«На водія автомобіля ВАЗ складено протокол за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) та винесено постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом без відповідних документів)», - повідомила ZAXID.NET речниця патрульної поліції Тернопільщини Катерина Метельська.

Правоохоронці перекрили частково рух на одній смузі по проспекті Степана Бандери. На місці працювала також бригада швидкої допомоги, однак потерпілі від медичної допомоги відмовилися.