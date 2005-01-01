В Україну привезли безкоштовні препарати для лікування гемофілії

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 09:471140

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В Україну привезли безкоштовні препарати для лікування гемофілії
фото прес-служби МОЗ
Коробки із медикаментами від ООН

Завдяки програмі розвитку ООН в Україну завезли чотири види ліків проти гемофілії, які пацієнти отримуватимуть безкоштовно. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

В Україну прибули чотири препарати для лікування гемофілії у дорослих та дітей на суму у понад 155 млн грн.

Повідомляється, що препарати для покращення стану хворих на гемофілію (невиліковного рідкісного генетичного захворювання, пов'язаного з порушенням згортання крові) будуть розподілені та доставлені до лікарень країни найближчим часом. Пацієнти їх отримають безкоштовно.

До слова, МОЗ планує додати до програми «Доступні ліки» ще три захворювання, ліки від яких будуть відпускатися безкоштовно або з невеликою доплатою. Мова йде про медпрепарати від хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, депресивних станів та для здоров’я матері і дитини під час вагітності.

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