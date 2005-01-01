Варшавський аеропорт першим у Польщі заборонив нічні польоти

СвітЯрослав Іваночко, сьогодні, 15:124290

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Варшавський аеропорт першим у Польщі заборонив нічні польоти
фото Rynek Lotniczy
Варшавський аеропорт Шопена

Варшавський аеропорт Шопена перший серед польських аеропортів заборонив здійснювати польоти і злети повітряних суден уночі. Пов’язане таке рішення зі скаргами місцевих мешканців на значний рівень шуму та загазованості повітря унаслідок посадок та злетів літаків.

Заборона почала діяти від неділі, 25 березня і стосується часового проміжку від 23:30 до 5:30, інформує сайт аеропорту. Не стосується заборона військових, державних, рятувальних та інших польотів пов’язаних із кризовими ситуаціями. Також на летовищі зможуть приземлитись або злетіти літаки, рейси яких затримуються не з вини перевізника.

«На ці зміни мешканці околиць аеропорту Шопена чекали віддавна. Запроваджене рішення збільшить комфорт сну людей, які живуть поруч із нашим аеропортом і не вплинуть на його пропускну здатність, - пояснив Хуберт Войцеховський, директор прес-центру аеропорту Шопена. – Нічна тиша в аеропорту є новаторською ідеєю у Польщі, але добре працює в інших європейських країнах».

До прикладу, така ж заборона нічних польотів успішно діє у аеропортах Франкфурта на Майні, Мюнхена, Париж-Орлі, Брюсселі, Гамбургу та Цюріху.

Аеропорт Шопена у Варшаві обслужив 15,75 млн пасажирів у 2017 році.

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