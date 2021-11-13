Університет Петро Ясній очолював з 2007 року

Сьогодні, 13 листопада, близько 14:30 в одній із лікарень міста від ускладнення коронавірусу помер ректор Тернопільського національного технічного університету Петро Ясній. Йому було 69 років. Науковець довго лікувався від Covid-19, але медикам не вдалося врятувати його.

Доктор технічних наук, професор Петро Ясній очолив Тернопільський національний технічний університет в 2007 році.

«Викладачі та студенти Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя перебувають у скорботі з приводу смерті ректора Яснія Петра Володимировича. Життєвий шлях Петра Володимировича був повністю присвячений науці та рідному університету. Він залишається прикладом постійного розвитку й наукового зростання. Завдяки своїй цілеспрямованості, освіченості та професіоналізму він зміг досягти професійних і наукових вершин. Низько схиляємо голову перед його відходом у вічність та висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким», – повідомляють в Тернопільському національному технічному університеті ім. І.Пулюя.

Від громади міста співчуття висловив міський голова Сергій Надал. «Відійшов у кращий світ ректор Тернопільського національного технічного університету Петро Володимирович Ясній. Самовіддана педагогічна та наукова праця Петра Володимировича, його мудра й виважена управлінська діяльність залишила слід у душах усіх, хто був з ним поруч: колег-педагогів, науковців, студентів, батьків», – зазначено на сторінці міського голови в соцмережах.

Панахида за ректором ТНТУ Петро Яснієм відбудеться 14 листопада о 17:00 у фойє головного навчального корпусу університету, що розташований за адресою вул. Руська, 56. Чин похорону науковця розпочнеться 15 листопада об 11:00 у фойє головного навчального корпусу університету і продовжиться на Микулинецькому кладовищі.

Додамо, що Петро Ясній народився 12 серпня 1952 року в с. Кутище Бродівського району Львівської області. З 1992 року працював Тернопільському приладобудівному інституті – нині Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. У 2006 році отримав звання заслуженого діяча науки і техніки України. А в 2007 році очолив вищий навчальний заклад.