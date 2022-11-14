Відсьогодні, 14 листопада, мешканцям Львівської МТГ планують увімкнути опалення. За словами заступниці міського голови з питань ЖКГ Ірини Маруняк, станом на ранок об’єкти теплопостачання запущені в роботу і розпочинають поступово відновлювати подачу опалення до будинків.

«Зранку розпломбували лічильники газу на наших котельнях, працюють найбільші джерела тепла – ТЕЦ-1 і ТЦ "Північна", і починаємо відновлювати подачу тепла до будинків. Відновлення подачі тепла відбувається поступово, тобто не всі одночасно отримують тепло. Потрібен певний час, щоб нагріти теплоносій і доставити до будівель», – цитує Ірину Маруняк прес-служба ЛМР.

Опалювальний сезон розпочинається тоді, коли середньодобова температура повітря опуститься до +8°С впродовж трьох днів поспіль. Завдяки теплій погоді у жовтні та листопаді цьогоріч опалення увімкнуть пізніше, ніж зазвичай. Раніше тепло почали подавати до понад 90% шкіл та садків Львова.

Нагадаємо, від 7 листопада почався опалювальний сезон для об'єктів гуманітарного блоку міста: заклади освіти, медзаклади тощо. Про те, як львів'яни і місто готувались до опалювального сезону ми писали в окремому матеріалі.