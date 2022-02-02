Ігор Науменко намовив студента-заочника дати гроші іншій викладачці за успішний захист дипломної роботи

Заступника директора Мирогощанського аграрного коледжу Ігоря Науменка суд оштрафував на 34 тис. грн за зловживання впливом. Перед захистом дипломної роботи заступник директора намовив студента-заочника дати 3500 грн хабара завідувачці відділенням коледжу за схвальну рецензію. Студент прохання виконав. Завідувачка наразі перебуває під слідством.

Заступник директора Мигорощанського аграрного коледжу Ігор Науменко у травні 2021 року увійшов до складу державної екзаменаційної комісії, яка у жовтні того ж року розглядала дипломні проекти студентів-випускників. До складу комісії увійшла також завідувачка відділення коледжу.

За кілька днів до захисту дипломної роботи заступник директора зателефонував одному зі студентів і повідомив про дату захисту. Напередодні до нього також зателефонувала завідувачка відділенням, яка була науковим керівником диплому студента, аби отримати дані про його роботу. У день захисту Ігор Науменко запропонував дати 3500 грн завідувачці відділення за хорошу рецензію та успішний захист і порадив, як це краще зробити. Студент погодився і передав гроші.

Через два місяці, у грудні 2021 року, завідувачці відділення коледжу було повідомлено про підозру в отриманні хабара. Розслідування завершено, 2 лютого Рівненська обласна прокуратура повідомила про те, що справу передано до суду.

А Ігор Науменко у січні 2022 року уклав з прокурором угоду про визнання винуватості у зловживанні впливом, у скоєному розкаявся. Суддя Дубенського міськрайонного суду Олександра Жуковська затвердила угоду й оштрафувала чоловіка на 34 тис. грн.

Зауважимо, що у грудні Дубенський суд оголосив вирок іншому викладачеві цього ж коледжу, який помер за чотири роки до того. Суддя визнав чоловіка винним в одержанні неправомірної вигоди, засудив до обмеження волі й закрив справу у зв’язку зі смертю засудженого.