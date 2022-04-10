Мінус один російський майор, один підполковник та три лейтенанти. ЗСУ продовжують знищувати росіян, які прийшли на українську землю, щоб вбивати мирних людей. Список знищеної техніки уже давно перевищив чотири тисячі одиниць, а кількість вбитих ворогів перевищила 19 тис. осіб.

ZAXID.NET підсумовує сорок шостий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Минулої доби росіяни завдали рекордну кількість авіаударів по Дніпропетровщині, а сьогодні повністю розбомбили аеропорт у Дніпрі. Внаслідок ракетних ударів зруйновано і сам аеропорт, і інфраструктуру поряд.

На Харківщині росіяни обстріляли мирне населення, унаслідок чого загинули двоє людей. Обстріли не вщухають й на Луганщині та Донеччині, де ворог продовжує зосереджувати свої сили.

У нашому відважному Маріуполі український військовий вкотре проявив мужність, якою варто захоплюватись. Прикордонник підірвався разом з радіостанцією, щоб вона не дісталась росіянам. Його останніми словами були «Слава Україні»

Втрати російських окупантів

Українські бійці ліквідували російського майора та підполковника, а також вбили ще трьох російських лейтенантів. ЗСУ також підірвали склад з російськими боєприпасами та знищили 13 російських цілей в українському небі.

Станом на ранок 10 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 19300 військових. Також було знищено:

танків – 722 (+17);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 911 (+16);

артилерійських систем – 342 (+7);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 108 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 55 (+0);

літаків – 152 (+1);

гелікоптерів – 137 (+1);

автомобільної техніки – 1 384 (+21);

легких швидкісних катерів/кораблів – 7 (+0);

цистерн з паливом – 76 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 112 (+0);

спеціальна техніка – 25 (+0);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

У Маріуполі прикордонник підірвався з радіостанцією, щоб вона не дісталась росіянам. Двоє людей загинули через обстріли на Харківщині, ще п'ятеро постраждали через ракетні удари по аеропорту в Дніпрі.

До Львова прибув потяг із пораненими мешканцями Донеччини: 48 поранених людей доставили із Слов'янська та Бахмута.